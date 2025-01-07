بيان لمعهد البحوث الصناعية عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال كانون الأول

أصدر ​معهد البحوث الصناعية​، بيانًا عن "أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزاميّة المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر كانون الأوّل 2024 كالآتي:

* البيانات الجمركيّة المسجّلة والمعالجة في المعهد: 2648 بيانًا جمركيًّا.

- البيانات الّتي تمّ تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آليّة المعهد (Preshipment): 17 بيانًا جمركيًّا.

- البيانات الّتي تبيّن بأنّها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزاميّة بعد الدّراسة: 852 بيانًا جمركيًّا.

- البيانات الّتي تمّ تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفّاتها التّقنيّة والمعلومات البيانيّة لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقيّة): 306 بيانات جمركيّة.

- البيانات الّتي أُحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدّراسة: 1473 بيانًا جمركيًّا.

- البيانات الّتي كشفت خلال الفترة أعلاه: 1628 بيانًا جمركيًّا.

- البيانات الّتي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزاميّة: 46 بيانًا جمركيًّا، توزّعت على الشّكل التّالي: مسحوق غسيل (2)، مستحضرات تجميل (3)، أجهزة طاقة (2)، أجهزة ولوازم كهربائيّة (29)، منتجات ورقيّة وقطنيّة ومنسوجات (1)، بلاط سيراميك وأدوات صحيّة (4)، أدوات تلحيم (3)، مفروشات (2)".

وأوضح المعهد أنّ "البيانات غير المطابقة هي نوعان:

- البيانات غير المطابقة لناحية النّواقص، أو الخطأ في المعلومات التقنيّة المدوّنة على المنتج، أو النّقص في المستندات التقنيّة والّتي تعالج بواسطة التّصحيح: 39 بيانًا جمركيًّا.

- البيانات غير المطابقة الّتي رُفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللّبنانيّة: 7 بيانات جمركيّة".

وأشارت إلى أنّها "مفصّلة على الشّكل التّالي:

منظّف سائل- نسبة المادّة الفعّالة جاءت أقل من الحدّ الأدنى %0.5 - 6451.2 كغ - سوريا - مرفأ طرابلس/ مسحوق غسيل - نسبة المادة الفعّالة جاءت أقل من الحد الأدنى % 1.6 - 125 طرد - تركيا - مرفأ طرابلس/ مطاحن كهربائيّة - عدم وجود فاصل امان - 84 قطعة - الصين - مرفأ بيروت/ مطاحن كهربائية - عدم وجود فاصل أمان - 300 قطعة - الصين - مرفأ بيروت/ مطاحن كهربائيّة - عدم وجود فاصل أمان - 60 قطعة - الصين - مرفأ بيروت/ مطاحن كهربائيّة - عدم وجود فاصل أمان - 84 قطعة - الإمارات - مرفأ طرابلس/ مجفّفات شعر - دون حماية حراريّة وحالة عدم فصل - 180 قطعة - الصين - مرفأ بيروت".