"النشرة": الجيش اللبناني يستعد لدخول القوزح وعيتا الشعب بإطار جولات تفقدية للمرة الأولى

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "الجيش اللبناني يستعد لدخول بلدتَي القوزح وعيتا الشعب، في إطار جولات تفقديّة للمرّة الأولى اليوم، والإتصالات مع اليونيفيل مستمرّة".

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