نعت حركة "حماس"، في بيان، "الأسير المحرر شهيدنا المجاهد جعفر دبابسة الذي ارتقى في جريمة اغتيال بشعة في بلدة الباذان شرق نابلس"، لافتةً الى أن "عمليات الاغتيال الجبانة والجرائم المتصاعدة بحق شعبنا لن تثنيه عن مواصلة طريق المقاومة".
وشددت الحركة، على "ضرورة رفع وتيرة العمليات البطولية في جميع أنحاء الضفة الغربية ردا على جرائم الاحتلال".
كانت هذه تفاصيل خبر "حماس": نشدد على ضرورة رفع وتيرة العمليات البطولية في جميع أنحاء الضفة الغربية ردا على جرائم الاحتلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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