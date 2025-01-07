البنتاغون أدرج شركتَي "تنسنت" و"كاتل" على قائمة الشركات المرتبطة بالقوات المسلحة الصينية

أدرجت ​وزارة الدفاع الأميركية​ (البنتاغون)، الشّركتَين العملاقتَين الصّينيّتَين "تنسنت- Tencent" للتّكنولوجيا و"كاتل- CATL" لبطاريات السّيّارات الكهربائيّة، على قائمة الشّركات الّتي تَعتبرها على ارتباط بالقوّات المسلّحة الصّينيّة.

وتُعتبر "تنسنت" من كبرى شركات ألعاب الفيديو في العالم، وتملك تطبيق "ويتشات" الصّيني للتّواصل الاجتماعي والدّفع عبر الإنترنت. أمّا شركة "كاتل" أو "أمبيركس للتكونولوجيا المعاصرة" فتُنتج أكثر من ثلث بطاريّات السّيّارات الكهربائيّة الّتي تُباع في العالم، بما فيها آليّات "مرسيدس بنز" و"بي إم في" و"فولكسفاغن" و"تويوتا" و"هوندا" و"هيونداي".

وبموجب قانون صدر عام 2021، يتعيّن على البنتاغون وضع قائمة بالشّركات العسكريّة الصّينيّة الّتي لها مصالح مباشرة أو غير مباشرة في الولايات المتّحدة وطرحها على الكونغرس، كما يتعيّن عليه نشر الجزء غير المصنّف سريًّا من القائمة في الصّحيفة الرّسميّة.

مع الإشارة إلى أنّ إدراج شركة على هذه القائمة، لا يرتّب عليها نتائج قانونيّة، وسبق أن رفعت مجموعات شكاوى قضائيّة بعد تصنيفها عليها.