انطلاق أول رحلة جوية من مطار دمشق الدولي بعد سقوط نظام الأسد باتجاه الشارقة

استؤنفت اليوم الرّحلات الجوّيّة من ​مطار دمشق الدولي​ وإليه، بعد أسابيع على توقّفها عقب سقوط نظام الرّئيس السّوري السّابق بشار الأسد، والانتهاء من أعمال تأهيله.

وأفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بـ"انطلاق أوّل رحلة جوّيّة دوليّة من مطار دمشق الدولي بعد سقوط النظام، باتجاه الشارقة".

وفي 4 كانون الأوّل الحالي، أعلن رئيس هيئة الطيران المدني والنّقل الجوّي السّوريّة أشهد الصليبي، بدء تسيير الرّحلات الجوّيّة الدّوليّة من مطار دمشق وإليه اعتبارًا من 7 الحالي، مشيرًا إلى "أنّنا نطمئن شركات الطّيران العربيّة والعالميّة، بأنّنا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطارَي حلب ودمشق بمساعدة شركائنا، كي يكونوا قادرين على استقبال الرّحلات من أنحاء العالم كافّة".