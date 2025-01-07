شكرا لقرائتكم خبر عن دون أضرار.. زالزال بقوة 4.7 ريختر يضرب شمال شرق الإكوادور والان نبدء بالتفاصيل

زلازل الإكوادور المستمرة

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء، بلدة "بالورا" شمال شرق الإكوادور.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، أن مركز الزلزال كان على عمق 162.7 كيلومترًا. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.يذكر أن الإكوادور التي تتعرض باستمرار للزلازل لوجودها على حدود صفائح "نازكا"، شهدت في أبريل 2016 زلزالًا بقوة 7.8 درجات، أدى إلى تدمير قرى في مقاطعتي "منابي" و"ايزميرالداس" الساحليتين، وأسفر عن مقتل 673 شخصًا.