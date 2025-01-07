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شكرا لقرائتكم خبر عن دون أضرار.. زالزال بقوة 4.7 ريختر يضرب شمال شرق الإكوادور والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء، بلدة "بالورا" شمال شرق الإكوادور.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، أن مركز الزلزال كان على عمق 162.7 كيلومترًا. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، أن مركز الزلزال كان على عمق 162.7 كيلومترًا. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.