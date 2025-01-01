ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على مخيمي البريج وجباليا إلى 17 شهيدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم، على مخيمي البريج وجباليا إلى 17 شهيدًا وعشرات الجرحى، بينهم أطفال ونساء.

في السياق، تواصل القصف المدفعي والجوي المكثف على مناطق واسعة في مخيم البريج وسط القطاع، وسط عمليات نزوح آلاف العائلات الفلسطينية في المخيم.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المدن والبلدات الفلسطينية، وداهمت عشرات المنازل، تخلل ذلك مواجهات في بعض الخليج 365، واعتقال عدد من الفلسطينيين.

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