فرنسا تنفذ ضربات على مواقع لـ«داعش» في سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - باريس (وكالات)

أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أمس، أن فرنسا ضربت موقعين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وذلك في سياق مشاركتها في التحالف الدولي ضدّ هذه المجموعة. وهي أوّل عملية من هذا النوع تنفّذها فرنسا منذ سنتين.

وكتب لوكورنو، على «إكس»: «أجهزة فرنسية جوية نفّذت الأحد ضربات موجّهة ضدّ مواقع لداعش على الأراضي السورية».

وقال لوكورنو، من لبنان حيث يقوم بزيارة مع وزير الخارجية جان-نويل بارو للجنود الفرنسيين الملتحقين بقوّة الأمم المتحدة المؤقتّة في لبنان: «تبقى قوّاتنا ملتزمة بمكافحة الإرهاب في المشرق».

وأوضح وزير الجيوش أن مقاتلات رافال ومسيّرات ريبر ألقت في المجموع سبع قذائف على هدفين عسكريين لداعش في وسط سوريا.

وتعود آخر ضربة استهدفت فيها فرنسا مواقع التنظيم إلى سبتمبر 2022.

وأكّدت القيادة العسكرية المركزية الأميركية للشرق الأوسط «سنتكوم» أنها تسعى إلى ضمان عدم استفادة تنظيم داعش من الوضع لإعادة تشكيل صفوفه في وسط سوريا.