نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن مصدر إسرائيلي مطلع، أن "إسرائيل ستعود للقتال لاستكمال أهداف الحرب حتى لو تم التوصل إلى صفقة"، مؤكدة أن "الحرب لن تنتهي ما دامت حماس تسيطر عسكريا ومدنيا على غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر "يديعوت أحرونوت" عن مصدر إسرائيلي: الحرب لن تنتهي ما دامت حماس تسيطر عسكريا ومدنيا على غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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