في صحف اليوم: انتخاب الرئيس وعدمه على مسافة متساوية وإشارات أميركية تعكس رغبة واشنطن بانجاز الانتخابات

أبلغت مصادر سياسيّة معنية بالملف الرئاسي إلى صحيفة "الجمهورية"، انّ "المفاضلة الجدّية بين الشخصيات المرشحة للرئاسة لم تبدأ بعد بصورة جدّية، وإن كانت بعض الأسماء حاضرة اكثر من غيرها في التداول السياسي والاعلامي. وضمن هذا السياق، فإنّ الوقت ما زال متاحاً لتضييق حلقة الخيارات الرئاسية التي تنطبق عليها مواصفات التوافق، وليس مستبعداً أن نشهد مفاجآت، وربما انسحابات، وربّما أسماء وخيارات رئاسية جديدة. من دون ان توضح المصادر عينها ما تقصده في هذا الاطار".

كما افاد مرجع سياسي لـ"الجمهورية"، بأن "انتخاب الرئيس وعدمه على مسافة متساوية، وبالتالي كل الامور واردة. هناك جلسة محدّدة لانتخاب الرئيس، ورئيس مجلس النواب مصمم على عقدها، ويدفع الى أن تخرج برئيس للجمهورية، وهناك اطراف مواقفها متذبذبة وتقول الشيء ونقيضه في آن معاً، وفي هذا الجو، ليس في الإمكان تأكيد إن كان سيحصل توافق، كما ليس في الإمكان القول حتى الآن إنّ النواب سيتمكنون من انتخاب رئيس في 9 كانون".

واشنطن للتعجيل

في هذا الاطار، أكّدت مصادر ديبلوماسية لـ"الجمهورية"، أنّ "حضور واشنطن على الخط بات اكثر زخما"، كاشفة عن "إشارات أميركية مهمّة جداً، تعكس رغبة واشنطن في انجاز الانتخابات الرئاسية في جلسة 9 كانون الثاني، وتؤكّد على مجلس النواب أن يستجيب لتطلعات الشعب اللبناني واختيار رئيس للجمهورية يحقق مصلحة لبنان".

ورداً على سؤال عمّا يُقال عن أنّ واشنطن تتبنّى مرشحاً معيّناً لرئاسة الجمهورية، قالت المصادر الديبلوماسية للجمهورية، "وفق ما يؤكّد المسؤولون الاميركيون فإنّهم على صلة مباشرة بالملف الرئاسي، لا تقتصر فقط على حضورهم الفاعل في اللجنة الخماسية، بل على مشاورات تجري على اكثر من خط في لبنان وكذلك في خارج لبنان مع الدول الصديقة للتعجيل في إنجاز الانتخابات. وبالتالي فإنّ واشنطن تقارب ملف الرئاسة بصورة عامة من زاوية حاجة لبنان إلى انتظام حياته السياسية والدستوريّة، وهذه الحاجة تتوفّر بصورة أكيدة عبر توافق المكوّنات السياسيّة على انتخاب رئيس للجمهورية. هذا ما يقوله الاميركيون، وبالتالي، لم يبدر عنهم، أقلّه حتى الآن، لا صراحة او إيحاء، ما يوحي بأنّهم يضعون "فيتو" على أيّ اسم من بين المرشحين، أو أنّهم يدفعون في اتجاه خيار رئاسي محدّد".

في سياق اخر، اكّدت مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية لـ"الجمهورية"، أنّ "باريس قرّرت برنامج تواصل عاجل مع المسؤولين اللبنانيين للحث على انتخاب رئيس للجمهورية وعدم تفويت فرصة الانتخاب القائمة".

وبحسب المصادر عينها، فإنّ الزيارات المقرّرة لمسؤولين فرنسيين إلى لبنان في هذه الفترة تصبّ في هذا الإطار، لمساعدة اللبنانيين على التسريع في انجاز هذا الاستحقاق بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة تُدخل لبنان في المسار الإنقاذي والاصلاحي، ولنقل رسالة واضحة بهذا المعنى من قبل الرئيس ايمانويل ماكرون".

ورداً على سؤال قالت المصادر إنّ "إدارة الرئيس ماكرون تنظر بأمل كبير إلى جلسة 9 كانون الثاني، وتأمل أن تكتمل الصورة السياسية في لبنان بانتخاب رئيسه. وهذا بالتأكيد رهن بتحمّل كل الاطراف في لبنان مسؤولياتهم".