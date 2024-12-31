الرئيس الصيني تعهد بتشجيع السلام العالمي في رسالة إلى بوتين بمناسبة العام الجديد

تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ بتشجيع "السلام العالمي" في رسالة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة العام الجديد، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
وذكرت قناة "سي سي تي في" الصينية الرسمية أن شي قال إنه "مهما تغير الوضع الدولي، ستظل الصين ثابتة في تعميق الإصلاح الشامل أكثر وتشجيع السلام والتنمية العالميين".
أضافت قناة "سي سي تي في" أن شي توجه لبوتين بالقول "في مواجهة تغيّرات سريعة التطور لم نشهدها منذ قرن، إضافة إلى الوضع الدولي المضطرب، مضت الصين وروسيا باستمرار قدما ويدا بيد على طول المسار الصحيح لعدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم استهداف أي طرف ثالث".
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