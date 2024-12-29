شكرا لقرائتكم خبر عن تفشي إنفلونزا الطيور "شديد العدوى" في مقاطعة يابانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الحكومة المحلية في مقاطعة إيباراكي شرقي اليابان، ظهور تفش لإنفلونزا الطيور شديد العدوى بمزرعة دواجن، في بلدة ياتشيو بالمقاطعة.

ويعد هذا هو التفشي الـ16 للمرض في البلاد هذا الموسم والأول في مقاطعة إيباراكي.

وفي مزرعة ياتشيو، سيجري إعدام حوالي 1.1 مليون دجاجة، وهو أكبر عدد حتى الآن في هذا الموسم، حسب وكالة جي. جي. برس اليابانية للأنباء اليوم الأحد.

وتلقت حكومة المقاطعة تقريرا من المزرعة أمس السبت. وأثبتت اختبارت بسيطة إصابة ثمانية من كل عشرة طيور بالفيروس.

وتأكد الإصابة في وقت لاحق باختبارات جينية.

وحتى الآن هذا الموسم، تم إعدام إجمالي حوالي 67ر1 مليون طائر، في 15 حالة تفشي، في 11 مقاطعة، بمختلف أنحاء البلاد، حسب وزارة الزراعة.



قالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن تحليلا جينيا أشار إلى أن فيروس انفلونزا الطيور تحور داخل مريض من ولاية لويزيانا والذي أصيب بأول حالة إصابة خطيرة بالمرض في البلاد.

ويعتقد العلماء أن المتحورات قد تسمح للفيروس بالارتباط بشكل أفضل بالمستقبلات في الشعب الهوائية العليا لدى البشر، وهو أمر يقولون إنه مثير للقلق ولكنه ليس مفزعا.

وشبه مايكل أوسترهولم، الباحث في الأمراض المعدية بجامعة مينيسوتا، هذا التفاعل الملزم بالقفل والمفتاح.

إنفلونزا الطيور في أمريكا