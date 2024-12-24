شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الشعب الديمقراطى: المعارك الحالية اقتصادية تستهدف المساس بكيان الشعب والان مع تفاصيل الخبر

أكد خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطى، أن تقوية دور الأحزاب هى تقوية للدولة المصرية خاصة وأن المعارك الحالية اقتصادية تستهدف المساس بكيان الشعب نفسه وجعله فى حالة حيرة وألم نفسى، موضحا أنهم كأحزاب سياسية دورهم التوعية وتوضيح ما يحاك ضده من محاولات الوصول إلى نفس مصير الدول المجاورة.

وأوضح خالد فؤاد، خلال حوار ببرنامج "الساعة 6"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن التكتيك الذى يُتَبع ضدنا من قبل أعداء يعلمهم الكثير يتخذوا أشكال مختلفة متحورة ويتخذوا أساليب متغيرة يوم بعد يوم، قائلا: "ممكن العدو يستخدم أسلوب يجعل الإنسان يتكسف أنه يقول فى حاجة كويسة فى البلد وبيشتغلوا بعلوم الاجتماع وأسلوب اللوم وزرع اللوم واليأس فى المواطن".

وتابع: "نحتاج لبذل مجهود أكبر وبشكل أكثر كثافة والنزول لمستوى المواطن والخطاب الفوقى مش مطلوب فى كل وسائل الإعلام ولازم ننزل للمواطن ويتم الكلام معه بلغته والخطر يستهدف الوجود والاستيلاء على مقدرات البلد ويجب الدفاع عن المشروع الوطني".