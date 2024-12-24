شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "اتصالات النواب": تهريب الهواتف من أوروبا تؤثر على عملية البيع المحلى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك بلبلة خاصة بقرار إيقاف دخول الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، اعتبارًا من يناير 2025، مشيرة إلى أن هذا الموضوع على أول أجندة لمناقشة هذا العمل.

وأوضحت مرثا محروس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن صناعة تكنولوجيا المعلومات زادت فى الآونة الأخيرة بمصر ويوجد مناخ طيب فى السوق المصرى بينما هناك هواتف محمولة يتم تهريبها بطريقة غير مشروعة للداخل وتوجد مشكلة فى الرقابة.

وتابعت: "هناك تهريب ودخول هواتف من السوق الأوروبى بشكل كبير وبالتالى تؤثر على عملية البيع المحلى للهواتف فى مصر ومفيش منع ولكن اللى هيجيب تليفون من بره هيدخله بالضريبة المستحقة للدولة وهيبقى أغلى عما يشتريه من مصر، وده هيكون أغلى فى التكلفة"، موضحا أن هذه حسبة المواطن والبحث عن التكلفة الأقل.