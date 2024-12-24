شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أبو العلا: عقوبة الحبس للمعتدين على الأطباء بقانون المسؤولية الطبية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، أن الجميع انتظر قانون المسؤولية الطبية ومطلب من مطالب الأطباء وجود قانون للمسؤولية الطبية، موضحا أن هذا القانون أساس من أساسيات المهنة وكان بناء على طلب منهم وسيعرض فى مجلس النواب وسيتم مناقشة كل مادة بشكل منفصل.

وأضاف أيمن أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن بعض المميزات فى قانون المسؤولية الطبية وجود تأمين طبى ضد مخاطر المهنة وهذه إيجابية فى العالم كله، فضلا عن وجود قانون لعدم افشاء أسرار المهنة وحماية المريض من افشاء اسراره وهذه ايجابيات.

وأشار، إلى أنه بالنسبة للاعتداء على الأطباء والمنشآت الصحية ضم القانون عقوبات للإهانة والتعدى على القطاع الطبى بتغليظ العقوبة وتصل للسجن وهذه كلها ايجابيات فى القانون الجديد، موضحا أن ما رفضه الاطباء فى القانون وجود الحبس الاحتياطى وهو لا يشغل باله كطبيب لأنه إجراء احترازى وليس عقوبة ولكن ما يقلق هو عدم تعريف الفرق بين الخطأ الغير متعمد والناتج عن خطأ طبى جسيم.