الكتيبة الإيطالية في "اليونيفيل" سلمت سيارة إسعاف إلى وحدة الأزمات في صور

سلّم جنود حفظ السّلام الإيطاليّين في "اليونيفيل" سيّارة إسعاف مجهّزة بأحدث التّقنيّات، لمراقبة وعلاج المرضى الحرجين، بقيمة تزيد عن 45 ألف يورو، إلى وحدة الأزمات في صور، الّتي استضافت آلاف النّازحين من المناطق الحدوديّة في جنوب لبنان، الّذين تضرّروا من الحرب الإسرائيليّة.

وأوضح قائد وحدة إيطالبات التّابعة للقوّات الإيطالية في اليونيفيل العقيد أليسيو أرجيزي، "أنّنا في لبنان من أجل الحفاظ على السّلام وتقديم المساعدة للسّكان الّذين يبدون لنا في كلّ يوم مشاعر المودّة والامتنان"، مشيرًا إلى أنّ "التبرّعات الحاليّة تسمح لنا بفضل التّنسيق بين القيادة العليا للدّفاع ومكوّن التّعاون المدني- العسكري في القوّات الإيطاليّة في اليونيفيل، بتخفيف معاناة النّازحين، وزيادة الموارد المتاحة للفرق الطبيّة لدعم الخدمات الصّحيّة المنتظمة وعلاج العدد المتزايد من الأشخاص الّذين يحتاجون إلى الرّعاية الطبيّة". ووجّه شكره لجميع المانحين على "حسّهم العميق والواقعي تجاه قوّات اليونيفيل الإيطاليّة، ولكن بشكل خاص تجاه الشّعب اللّبناني".