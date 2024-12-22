أفادت صحيفة "الأخبار"، بأن قوات الجيش الإسرائيلي قطعت طريق عام بنت جبيل- عيترون بمكعبات إسمنتية بعد قطعها سابقاً بسواتر ترابية. وكشف أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرات جديدة في يارون. ويأتي ذلك مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان رغم بدء لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق عملها وعقد اجتماعاتها

كانت هذه تفاصيل خبر "الأخبار": الجيش الإسرائيلي قطع طريق عام بنت جبيل- عيترون بمكعبات إسمنتية ونفذ تفجيرات في يارون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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