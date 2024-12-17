مذكرة إدارية بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيدَي الميلاد ورأس السنة

أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مذكّرةً إداريّةً حملت الرّقم 38/2024، عن إقفال الإدارات العامّة والمؤسّسات العامّة والبلديّات، بمناسبة عيدَي الميلاد المجيد ورأس السّنة الميلاديّة وعيد الميلاد المجيد لدى الطوائف الأرمنيّة الأرثوذكسيّة، جاء فيها: "استنادًا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الّذي يحدّد الأعياد والمناسبات الرّسميّة، تقفل كلّ الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديّات يومَي الأربعاء الواقع فيهما 25/12/2024 و1/1/2025، وذلك بمناسبة عيدَي الميلاد المجيد ورأس السّنة الميلاديّة، ويوم الإثنين الواقع فيه 6/1/2025 بمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى الطّوائف الأرمنيّة الّتي تتبع التّقويم الأرثوذكسي".

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