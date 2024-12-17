أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "طائرة مسيّرة إسرائيليّة تحلّق على علو منخفض فوق منطقة الزهراني- النبطية- دير الزهراني- حبوش- كفررمان- عربصاليم (محيط وادي الأخضر) في قضاء النبطية". بدورها، ذكرت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، أنّ "قوّات إسرائيليّة أكملت توغّلها الّذي بدأته فجر أمس في أرجاء بلدة الناقورة، ووصلت دبابّات "ميركافا" صباح اليوم إلى مدخلها الغربي قبالة المقرّ العام لقيادة اليونيفيل"، لافتةً إلى أنّ "القوات الإسرائيليّة تواصل أيضًا عمليّات نسف ما تبقّى من المنازل في بلدة كفركلا".

كانت هذه تفاصيل خبر القوات الإسرائيلية تنسف منازل في كفركلا بظل تحليق منخفض للطيران المسير فوق النبطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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