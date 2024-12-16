طرابلسي: نقف الى جانب الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية ونتعهد بمتابعة ملف التفرّغ حتى إقراره

أكد النائب ادغار طرابلسي، في تصريح له أنه "نقف الى جانب الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في مؤتمرهم الصحافي في نقابة المحررين. ونتعهد بمتابعة ملف التفرّغ حتى إقراره على أسس أكاديمية سليمة وضمن حاجات الكليات والمساواة لضمان الاستقرار الوظيفي والحفاظ على أساتذتنا في لبنان". واضاف :"انها جامعة الوطن ومصنع النخب".

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