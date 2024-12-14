شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان كوريا الجنوبية يصوت بعزل رئيس البلاد من منصبه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، لصالح عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.يتجمع آلاف المتظاهرين خارج الجمعية الوطنية في سيول في وقت التصويت البرلماني للمطالبة برحيل الرئيس الذي لا يحظى بشعبية والمستهدف بتحقيق بتهمة "التمرد" والممنوع من مغادرة البلاد.ووعد المنظمون بتوزيع وجبات على المتظاهرين لتعزيز معنوياتهم على الرغم من درجات الحرارة المتدنية.توقعات بمظاهرات كورية حاشدة



ونزل الكوريون الجنوبيونإلى الشوارع في مسيرات على مستوى البلاد اليوم السبت للمطالبة برلمان البلاد بإقالة الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.

وشهدت المدن الكورية الكبرى مظاهراات تدعو أعضاء البرلمان لتأييد عزل الرئيس في محاولتهم الثانية للتخلص منه، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم السبت.