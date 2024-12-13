كندا تهدد برد قوي إذا فرضت أميركا رسوما جمركية

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت كريستيا فريلاند وزيرة المالية الكندية، اليوم الجمعة، إن بلادها سترد بقوة إذا فرضت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، رسوما جمركية على الصادرات الكندية.

وأضافت فريلاند، في مؤتمر صحفي "سيكون الرد الكندي قويا حتما. أنا واثقة من أنه سيكون فعالا".

كان الرئيس الأميركي المنتخب قد هدد، خلال حملته الانتخابية، بفرض ضريبة بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من كندا والمكسيك، ما لم توقفا تدفق المهاجرين.

وأعلن رئيس وزراء الكند جاستن ترودو، قبل أيام، أنه سيتخذ إجراءات انتقامية إذا أصر ترامب على فرض رسوم جمركية على صادرات كندا إلى الولايات المتحدة.