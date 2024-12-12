شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح جديد على بوتين لهدنة في أوكرانيا.. كيف سترد موسكو؟ والان نبدء بالتفاصيل

حرب روسيا وأوكرانيا

هدنة في أوكرانيا

الدمام - شريف احمد - أعلن الكرملين اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اقترح هدنة لمناسبة عيد الميلاد في أوكرانيا.جاء هذا الاقتراح من "أوربان" خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس فلاديمير بوتين في اليوم السابق.وكان رئيس الوزراء المجري، قال أمس الأربعاء، إن أوكرانيا رفضت الاقتراح، لكن كييف أكدت أنها لم تناقش المبادرة.وذكر الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، "خلال محادثة هاتفية، قدم أوربان اقتراحًا بإجراء عملية تبادل كبيرة للأسرى عشية عيد الميلاد والإعلان عن وقف إطلاق النار خلال عيد الميلاد في أوكرانيا".وأضاف بيسكوف، أن روسيا قدمت "مقترحاتها" بشأن التبادل إلى السفارة المجرية في موسكو، في ذلك اليوم، مؤكدًا دعم "جهود أوربان".وتعرضت المجر لانتقادات شديدة من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بسبب استمرار اتصالاتها مع الكرملين، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الهجوم الروسي في أوكرانيا.