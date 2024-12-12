قيادي بحماس: من دعمنا بالحق لا ندعمه بالباطل ولا ندعم من كان يمد يده لنظام الأسد الظالم

اشار القيادي بحركة حماس عزت الرشق الى اننا نبارك للشعب السوري العظيم انتصاره ونيل حريته التي بذل في سبيلها أزكى الدماء، وتحمّل في طريق الوصول إليها كل أنواع العذاب.

ولفت الرشق في تصريح له، الى اننا خرجنا من سوريا قبل 12 عاما رفضا لكل الضغوط التي مارسها النظام علينا لتأييد ممارساته ضد الشعب السوري العظيم، فكان قرارنا مغادرة دمشق. واشار الى اننا حرّرنا بدقة بالغة، العلاقة مع كل من دعمنا في مواجهة الاحتلال، على أساس المقولة الذهبية: "من دعمنا بالحق لا ندعمه بالباطل".

واعتبر إن الله الذي منّ على عباده بالحرية في سوريا، سيمنّ على أهلنا في غزة بالفرج والنصر المبين، هذا ظنّنا بالله الذي لا يضيّع دماء أوليائه، ومن دعمنا بالحق لا ندعمه بالباطل ولا ندعم من كان يمد يده لنظام بشار الأسد الظالم.