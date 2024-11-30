ذكرت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، أن "المواطن "م. ك" من أهالي العبوديّة في عكار، تعرّض لعمليّة خطف على طريق عام منجز- العبودية، حيث اعترضته سيّارة وأنزلته من "فان" يوزّع فيه السّمك في منطقة وادي خالد"، مشيرةً إلى أنّ "الخاطفين أعصبوا عينَي المواطن، واقتادوه إلى منطقه مجهولة، ومن ثمّ رموه في منطقة العبدة- الطّريق البحريّة، وقاموا بسلبه مبلغ 2000 دولار أميركي، وأخذوا ما تبقّى في "الفان" من سمك؛ وفرّوا إلى جهة مجهولة".

كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون خطفوا مواطنًا على طريق منجز- العبودية وسلبوه 2000 دولار ثم رموه في العبدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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