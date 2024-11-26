"النشرة": ميقاتي دعا الوزراء إلى جلسة عند الساعة التاسعة والنصف من صباح الغد

علمت "النشرة" أن رئيس حكومة تصرف الأعمال نجيب ميقاتي دعا الوزراء إلى جلسة ستعقد عند الساعة التاسعة والنصف من صباح غد الأربعاء، لمواكبة التطورات القائمة حول إتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

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