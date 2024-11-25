"سي إن إن" عن متحدث باسم نتانياهو: من المتوقع أن يمرر مجلس الوزراء الأمني اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان

نقلت شبكة "سي إن إن" عن متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قوله إنه "من المتوقع أن يمرر مجلس الوزراء الأمني اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان".

إلا أنه ذكر أن "الحكومة الإسرائيلية لا تزال لديها تحفظات على بعض تفاصيل الاتفاق بشأن لبنان".

في وقت سابق، كشف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، "أنني أعتقد أن الحكومة ستجتمع اليوم أو غدا لبحث وقف إطلاق النار في لبنان".

وكانت قد علمت "النشرة" ان قرار وقف الحرب أقرّ بشكل نهائي، وان التنفيذ ينتظر الإعلان عنه قريباً جداً، من دون تحديد سقف زمني، وقد يكون الإعلان عن وقف الحرب خلال ساعات.

وابلغ مصدر دبلوماسي غربي "النشرة" ان كل العراقيل تم ازالتها، ولم يعد هناك من اي مبرر لتأخير الإعلان عن وقف الحرب الإسرائيلية، سوى ترتيبات شكلية تتعلق بالاسرائيليين.