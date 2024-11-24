وزارة الصحة: شهيدان وجريح في غارة العدو الإسرائيلي على طريق بوداي - السعيدة

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على طريق بوداي - السعيدة في محافظة بعلبك الهرمل أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة شخص بجروح".

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