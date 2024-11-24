حزب الله: استهدفنا 3 مرًات تجمعًا لقوّات جيش العدو شرقي الخيام بالصواريخ

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 13:30 من اليوم الأحد 24-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية".

وكشف حزب الله في بيان آخر أنه "استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 13:45 من اليوم الأحد 24-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرّة الثالثة، بصليةٍ صاروخية".