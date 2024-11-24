الجيش الإسرائيلي زعم مهاجمة بنى عسكرية مجاورة لمعبر جوسية يستخدمها "حزب الله" لنقل الأسلحة

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرات حربيّة أغارت أمس بشكل دقيق، بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكريّة، على بنى عسكريّة مجاورة لمعبر جوسية الحدودي في شمال ​البقاع​".

وادّعى في تصريح، أنّ "​حزب الله​ يستخدم هذه البنى التّحتيّة لنقل الوسائل القتاليّة الّتي يعود مصدرها إلى إيران، من ​سوريا​ إلى ​لبنان​"، مشيرًا إلى أنّ "النّظام السّوري يتحكّم في معبر جوسية، إذ يتمّ تفعيله من قبل الأمن العسكري السّوري، لتتحمّل الوحدة 4400 في "حزب الله"، وهي وحدة التّسلّح والتّعاون، مسؤوليّة نقل هذه الوسائل من إيران إلى سوريا"، بحسب زعمه.

ودعا أدرعي، السّلطات السّوريّة واللّبنانيّة إلى "العمل لمنع استخدام المعابر المدنيّة لأغراض تسليحيّة".