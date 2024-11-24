"النشرة": إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف حاجزًا للجيش في العامرية على طريق صور- الناقورة

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، أنّ "قصفًا مدفعيًّا إسرائيليًّا استهدف حاجزًا للجيش اللبناني في العامرية على طريق صور- الناقورة، ما أدّى إلى وقوع عدد من الإصابات، بالإضافة إلى اندلاع النّيران في مخازن الحاجز".

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