شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 730 ألفًا منذ بداية الحرب والان نبدء بالتفاصيل

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خسائر روسية

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 730 ألفا و740 جنديًا، بينهم 1020 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الأحد.وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9423 دبابة، منها 17 دبابة أمس السبت، و19209 مركبة قتالية مدرعة، و20765 نظام مدفعية، و1254 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1004 من أنظمة الدفاع الجوي.وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 369 طائرة حربية، و329 مروحية، و19366 طائرة مسيرة، و2764 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و29864 من المركبات وخزانات الوقود، و3679 من وحدات المعدات الخاصة.