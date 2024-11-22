اعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن حزب الله هو على الأرجح وراء الهجوم على المقر الإيطالي لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل"، والذي أدى إلى إصابة أربعة جنود.
واوضح الوزير الايطالي للصحافيين في تورينو بشمال البلاد، "هما على ما يبدو صاروخان، أطلقهما حزب الله أيضا".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الإيطالي ترجح وقوف حزب الله خلف الهجوم على المقر الإيطالي لبعثة اليونيفيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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