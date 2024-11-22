الخارجية الإيطالي ترجح وقوف حزب الله خلف الهجوم على المقر الإيطالي لبعثة اليونيفيل

اعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن حزب الله هو على الأرجح وراء الهجوم على المقر الإيطالي لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل"، والذي أدى إلى إصابة أربعة جنود.

واوضح الوزير الايطالي للصحافيين في تورينو بشمال البلاد، "هما على ما يبدو صاروخان، أطلقهما حزب الله أيضا".