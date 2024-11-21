خلال إجتماع مع هوكستين.. هكذا تلقى نتانياهو خبر إعتقاله

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من تل أبيب: بينما كان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو منهمكاً بمحادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي آموس هوكشتاين، في تل أبيب لبحث سبل إنهاء الحرب على لبنان، وصل خبر اعتقاله.

باجتماع مع هوكشتاين

فقد أفادت مصادر بأنه تم إبلاغ نتنياهو بصدور أمر الاعتقال ضده وهو في الاجتماع مع هوكشتاين.

وأضافت أن رئيس الحكومة سمع بقرار محكمة الجنائية الدولية بخصوص اعتقاله مع وزير دفاعه السابق يوآف غالانت أثناء اجتماع بالمبعوث الأميركي.

جاء هذا بعدما أعلنت المحكمة إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت لارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من سنة.

وأضافت في بيانها، أن لديها "أسبابا معقولة" لاتهام نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب.

كما شددت على أن اعتراف إسرائيل باختصاص المحكمة ليس مطلوبا لتنفيذ أوامر الاعتقال.

وأكدت أن المتهمين أشرفا على قتل مدنيين، لافتة إلى أن قرارها ينصف الضحايا في غزة وعائلاتهم.

كذلك أوضحت أن نتنياهو وغالانت استخدما سلاح التجويع كأداة للحرب في غزة، مشيرة إلى أن لائحة الجرائم المنسوبة لهما تشمل القتل وأعمالا غير إنسانية.

أيضا أصدرت الجنائية الدولية أمر اعتقال ضد قائد كتائب القسام محمد الضيف، الذي يقال إن إسرائيل اغتالته قبل أشهر.

يأتي هذا بينما علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت "مكافأة للإرهاب".

في حيم اعتبرها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، "وصمة عار غير مفاجئة".



لقاءات من أجل لبنان

يشار إلى أن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي آموس هوكستين كان غادر لبنان وصول إسرائيل اليوم الخميس، لإجراء لقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين من أجل بحث وقف إطلاق النار.

وأثناء الاجتماع صدر قرار المحكمة الجنائية الدولية وأبلغ به نتنياهو.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد طالبت في مايو/أيار الماضي بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لكونها متوجسة بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.