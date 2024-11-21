ليبرمان: نتانياهو يعرف أنه المسؤول الرئيسي عن الفشل في 7 تشرين الأول من العام الماضي

أشار رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، في تصريح له، إلى أن "محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو منع تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ليس الآن فحسب بل أيضًا في المستقبل، تشكل أكثر من مجرد اعتراف بالذنب".

ولفت ليبرمان، إلى أن "نتانياهو يعرف أنه المسؤول الرئيسي عن الفشل في 7 تشرين الأول من العام الماضي"، معتبراً أنه "المذنب وعليه أن يتحمل المسؤولية".