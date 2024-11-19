شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الاتصالات بمجلس النواب توصى بزيادة ماكينات ATM بجميع مكاتب البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس الهيئة القومية للبريد الدكتورة داليا الباز ونواب رئيس الهيئة ورؤساء شركات البريد، زيادة تركيب ماكينات ATM بجميع مكاتب البريد ليصل العدد لـ3 آلاف ماكينة.

من جانبها النائبة مرثا محروس الدكتورة داليا بالمنصب الجديد الذى يعد انتصار للمرأة المصرية ونموذج للإدارة السياسية فى دعم وتمكين المرأة،متنميأ لها دوام النجاح والتوفيق.

وأشارت محروس، إلى توجيه اللجنة عدد من التوصيات الهامة منها العمل فى ملف التأمين الصحى للعاملين فى الهيئة واسرهم والذى سبق أن تقدمت النائبة لتطبيقه حيث لم يكن للعاملين اى تأمينات صحية مما يؤثر على امانهم الوظيفى، مع التوسع فى إنشاء مكاتب البريد وإقامةً 700 مكتب جديد فى المرحلة المقبلة لتغطية باقى مناطق ومدن وقرى المحافظات وحصر باقى مكاتب البريد التى لم يصلها الخدمات الحكومية من شهر عقارى وخدمات مرورية واحول مدنية وتزويدها بهذه الخدمات الهامة للمواطنين

وقالت البرلمانية، إن اللجنة اوصت اللجنة بالتنسيق مابين الهيئة والشركة المصرية للاتصالات لحصر وتغطية باقى مكاتب البريد بكابلات الألياف الضوئية لتحسين وزيادة سرعات الأنترنت.



وأعلنت رئيسة الهيئة استكمال منظومة التحول الرقمى بالبريد المصرى والتواكب مع التطور التكنولوجى وزيادة الخدمات الحكومية.