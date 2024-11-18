شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: مشاركة الرئيس السيسي بقمة العشرين تعكس الثقل الإقليمي والدولي لمصر والان مع تفاصيل الخبر

رحب حزب الجيل الديمقراطى بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين التي تستضيفها العاصمة البرازيلية، ريو دي جانيرو، بدعوة من نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، مؤكدا أنها تعكس العلاقات الطيبة والاخوية التى تربط بين الزعيمين كما توضح مكانة مصر الدولية كقوة فاعلة ومؤثرة في محيطها العربى وعمقها الأفريقى وتبرز دورها المتصاعد على الساحة الدولية .

كما أوضح ناجى رئيس حزب الجيل ، أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين، فرصة طيبة لتسليط الأضواء على ما يحدث فى منطقة الشرق الأوسط وتأثير حرب الإبادة الوحشية التى يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلى على شعبنا الفلسطينى وقتل الآلاف من المدنيين العزل ومعظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ ، مشيرا إلى أن مشاركة الرئيس فى هذه القمة، تعكس قوة مصر ودورها المحورى الكبير فى حفظ الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، الذى يهدده استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية والإصرار على توسعتها لتشمل أطراف أخرى مما يهدد السلام والأمن والاستقرار الدولى؛ بكل تداعياتها على القضية الفلسطينية وعلى لبنان وكذلك تهديدات الملاحة في البحر الأحمر.

تابع ناجى الشهابي أن حضور الرئيس السيسى قمة العشرين سيتيح له الفرصة لعقد عدة اجتماعات مع نظرائه من قادة العالم بهدف تعزيز العلاقات الثنائية؛ وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وفتح آفاق جديدة لزيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي، لافتا، إلى أن الرئيس سيكون حريصا فى هذه القمة و فى لقاءته الثنائية مع نظرائه من القادة والزعماء على توضيح ما يعانى منه شعبنا الفلسطينى الصامد فى مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلى وغاراته الحوية والصاروخية، وكذلك التأكيد على أن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط مرهون بحل القضية الفلسطينية جذريا وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها وعاصمتها القدس الشرقية .