الخازن: لضرورة تنفيذ الـ1701 ونشر الجيش عند الحدود الجنوبية وعدم التباطؤ بانتخاب رئيس

جدّد الوزير السّابق ​وديع الخازن​، في بيان، دعمه الكامل لرئيس مجلس النّواب نبيه بري ولرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، "في حرصهما المُستمر على إبعاد كأس الحرب عن لبنان، وسعيهما الحثيث لعودة استقراره، في ظلّ الظّروف الرّاهنة".

وأكّد في بيان، "ضرورة تنفيذ القرار 1701، ونشر الجيش اللبناني عند الحدود الجنوبيّة، تأمينًا لسيادة لبنان ومنعًا لأي خروقات تُهدّد أمنه وتستفزّ المقاومة"، معبّرًا عن تقديره العميق "للدّول الصّديقة الّتي بادرت إلى إرسال المساعدات الطبيّة والإنسانيّة، والّتي تحرص على مؤازرة لبنان في المحافل الدّوليّة".

وفي السّياق، أعرب الخازن عن تعاطفه الكبير مع "مأساة النّازحين الّذين يعيشون ظروفًا قاسيةً"، داعيًا المسؤولين إلى "مواكبتهم بما يضمن حقوقهم وكرامتهم". وناشد القوى السّياسيّة في لبنان "عدم التّباطؤ في انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة، لأنّ الفراغ الرّئاسي يزيد من تعقيد الأوضاع، ويُعرقل مسار التّعافي الوطني".