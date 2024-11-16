هذه الصبية الحسناء لسان البيت الأبيض في عهد ترامب

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أن المتحدثة باسم حملته الانتخابية كارولين ليفيت ستتولى منصب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض.

وتبلغ ليفيت من العمر 27 عاما، لتكون بذلك أصغر متحدثة للبيت الأبيض في تاريخ الولايات المتحدة. وفي السابق، كان هذا التميز من نصيب رونالد زيغلر، الذي كان يبلغ من العمر 29 عامًا عندما تولى المنصب في عام 1969 في إدارة ريتشارد نيكسون.

وقال ترامب في بيان: "لقد قامت كارولين ليفات بعمل رائع كسكرتيرة صحفية وطنية في حملتي التاريخية، ويسعدني أن أعلن أنها ستشغل منصب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض".

وأضاف: "كارولين ذكية وقوية وأثبتت أنها تواصل فعّالة للغاية. لدي ثقة تامة في أنها ستتفوق على المنصة، وستساعد في توصيل رسالتنا إلى الشعب الأميركي بينما نجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

يذكر أن كارولين ليفيت كانت درست الاتصالات والعلوم السياسية في كلية سانت أنسيلم بولاية نيو هامبشير. وخلال دراستها المدرسية، تدربت في فوكس نيوز وفي المكتب الصحفي في البيت الأبيض.

عملت بعد تخرجها في البيت الأبيض خلال فترة ولاية ترامب الأولى ككاتبة رئاسية ثم كمساعدة سكرتيرة صحفية. وكان ترامب رشحها لتشغل منصب سفيرة الأمم المتحدة، وترشحت للكونغرس لكنها خسرت أمام منافسها الديمقراطي كريس باباس.

وتتبنى ليفيت مواقف ترامب السياسية خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد، وخفض الضرائب، ووقف الهجرة غير الشرعية.