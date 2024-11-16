المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا مرتَين هدفا عسكريا في جنوب الاراضي المحتلة بالطيران المسيّر

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان، أنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم السبت 16-11-2024، هدفاً عسكرياً في جنوب الاراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".

وأكدت "استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

هذا، وأعلنت في بيان آخر أنها هاجمت الهدف العسكري للمرة الثانية اليوم بواسطة الطيران المسيّرة.