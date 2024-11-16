غارة إسرائيلية استهدفت منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية.

وفي وقت سابق، هدد الجيش الإسرائيلي المتواجدين في مبانٍ حددها في خرائط في مناطق حارة حريك وبرج البراجنة والغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وطالب في التهديد اخلاء المباني والابتعاد عنها.

ويأتي ذلك بعد سلسلة غارات استهدفت صباح اليوم حارة حريك وتسببت في تدمير عدد من المباني مع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان.