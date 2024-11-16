الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مدينة إيلات جنوب إسرائيل

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأن "صفارات الإنذار تدوي في مدينة إيلات جنوب إسرائيل". وغالبًا ما تتبى "المقاومة الإسلامية في العراق" أو القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" الهجمات التي تتعرض لها إيلات، وذلك جراء استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان.

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