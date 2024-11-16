في صحف اليوم: الفرنسيون لا يرون وقفاً لإطلاق النار في لبنان قبل نهاية العام الحالي

نقلت صحيفة "الأخبار"، عن مصادر مطّلعة على أجواء محادثات وقف إطلاق النار في لبنان، قولها إن "النقاش جارٍ، لكنّ التوقعات في لبنان ليست متفائلة، استناداً إلى التجربة مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي، فالأخير وضع شروطاً يعرف أن لبنان لا يُمكن أن يقبل بها، وهو يتقصّد من ذلك تحميل لبنان مسؤولية فشل المفاوضات لأنه يريد مواصلة الحرب حتى كانون الثاني ومن دون سقوف".

وكشفت مصادر دبلوماسية للصحيفة أن "الجو الخارجي لا يقلّ تشاؤماً عن التقديرات الداخلية، إذ إن الفرنسيين عبّروا بصراحة عن قناعتهم بأنهم لا يرون وقفاً لإطلاق النار قبل نهاية العام الجاري".

إلى ذاك، أبلغت مصادر رسمية إلى صحيفة "الجمهورية" قولها، إنّ "لبنان في موازاة الشروط الاسرائيلية المعلنة لم يتأخّر في ردّ الكرة إلى الجانب الاسرائيلي، بإعلان رفضه القاطع لأيّ تجاوز للقرار 1701 او تعديل مندرجاته، عبر تعهّدات أو ملحقات سريّة او علنيّة تنسف هذا القرار، وتمنح اسرائيل حقّ استباحة لبنان وانتهاك سيادته براً وبحراً وجواً".