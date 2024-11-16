بري عن مقترح وقف إطلاق النار: الجو إيجابي و"الشغل ماشي" والعبرة في الخواتيم

أكد رئيس مجلس النواب نبين بري، في حديث لصحيفة "الجمهورية" بشأن محادثات وقف إطلاق النار، أنّ "الجو إيجابي والشغل ماشي. وإن شاء الله تصل الأمور إلى خواتيم طيبة". من دون أن يخوض في تفاصيل أخرى، تاركاً ذلك للنقاشات داخل الغرف المغلقة.

وقال إن "العبرة تبقى في الخواتيم"، وخصوصاً أنّ "التجربة مع الإسرائيلي لم تخلُ يوماً من ألغام إسرائيلية ومماطلات متتالية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، تنسف كل جهد يُبذل، على غرار ما جرى في غزة على مدى أكثر من سنة، ومن هنا يبقى الحذر واجباً".

وأكّد بري رداً على سؤال: "أنّ مقترح التسوية إيجابي بشكل عام، وفيه ما يُبنى عليه، لكن في كل الأحوال تبقى العبرة في الخواتيم".

وردا على سؤال عمّا إذا كانت ثمة مهلة زمنية للبنان لتقديم رده على مقترح التسوية، قال بري: "لا أحد يلزمني بمهل أو مواعيد".

إلى ذلك، اكّدت مصادر عين التينة لـ«الجمهورية»، أنّ موقف بري حازم لناحية التمسك بالتطبيق الكلي للقرار 1701، وعدم القبول من قريب أو بعيد بأيّ مشاريع او مقترحات تسويات خارج ما تمّ الاتفاق عليه مع الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين، وتتعارض مع مصلحة لبنان وسيادته.

ولفتت المصادر، الى أنّ "هذا الموقف ثابت، ولا تراجع عنه تحت أي ظرف، وعلى أساس هذا الموقف يتواصل الرئيس بري مع الموفدين لبلوغ تسوية. والسفيرة الاميركية ليز جونسون سمعت منه بالأمس، ما يجب أن يُقال في هذا المجال، والكرة في ملعبهم".