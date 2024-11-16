شقيق جورج عبدالله: نخشى تدخلات سياسية تعرقل الإفراج عنه

عبّر روبير عبد الله، شقيق المناضل جورج عبدالله، عن ارتياحه لقرار القضاء الفرنسي بالإفراج عن شقيقه، وأمل في أن "يبلغ نهاياته السعيدة".
وأشار في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن "الآليات القضائية تتيح للنيابة العامة في باريس أن تستأنف هذا القرار، والحالات السابقة كانت محبطة، إذ أمرت المحكمة بالإفراج عنه مرتين، لكن وزارة الداخلية طعنت بالقرار، ولم يوقع وزير الداخلية على أمر ترحيله".
ورأى أن "النقطة الإيجابية في القرار، الذي صدر اليوم، هي أنه يقضي بترحيله فوراً من دون توقيع وزير الداخلية، إلّا أننا نخشى تدخلات سياسية تعرقل الإفراج عنه".
وأضاف: "أهل وأصدقاء جورج ينتظرون وصوله بفارغ الصبر، ونأمل أن يكون بيننا الشهر المقبل، وأن يُرفع الظلم الواقع به منذ عقود".
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