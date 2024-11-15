ذكرت وزارة الخارجية السعودية، أنّ "وزير الخارجيّة فيصل بن فرحان بن عبدالله التقى في باريس، وزير أوروبا والشّؤون الخارجيّة في فرنسا جان نويل بارو، وذلك على غداء عمل".
وأوضحت في بيان، أنّه "جرى خلال اللّقاء، بحث بالعلاقات الثّنائيّة بين البلدين، وتبادُل الرّؤى حيال المستجدّات الإقليميّة والدّوليّة، وفي مقدّمتها التّطوّرات في قطاع غزة، وعلى السّاحة اللّبنانيّة؛ والجهود المبذولة بشأنها"، مشيرةً إلى أنّه "حضر اللّقاء سفير السّعوديّة لدى فرنسا فهد الرويلي، ومدير عام مكتب وزير الخارجيّة عبدالرحمن الداود".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرا خارجية السعودية وفرنسا بحثا بالتطورات في غزة ولبنان والجهود المبذولة بشأنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.