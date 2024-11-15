وزيرا خارجية السعودية وفرنسا بحثا بالتطورات في غزة ولبنان والجهود المبذولة بشأنها

ذكرت وزارة الخارجية السعودية، أنّ "وزير الخارجيّة فيصل بن فرحان بن عبدالله التقى في باريس، وزير أوروبا والشّؤون الخارجيّة في فرنسا جان نويل بارو، وذلك على غداء عمل".

وأوضحت في بيان، أنّه "جرى خلال اللّقاء، بحث بالعلاقات الثّنائيّة بين البلدين، وتبادُل الرّؤى حيال المستجدّات الإقليميّة والدّوليّة، وفي مقدّمتها التّطوّرات في قطاع غزة، وعلى السّاحة اللّبنانيّة؛ والجهود المبذولة بشأنها"، مشيرةً إلى أنّه "حضر اللّقاء سفير السّعوديّة لدى فرنسا فهد الرويلي، ومدير عام مكتب وزير الخارجيّة عبدالرحمن الداود".