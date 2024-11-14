الجيش الإسرائيلي: يجري تتبع هدف جوي مشبوه عبر من لبنان فوق الجليل الغربي وخليج حيفا والحدث لا يزال مستمرا

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "يجري تتبع هدف جوي مشبوه عبر من لبنان فوق الجليل الغربي وخليج حيفا والحدث لا يزال مستمرا".
وكانت قد أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن "إطلاق صفارات الإنذار في خليج حيفا والشريط الساحلي الشمالي تحذيرا من تسلل مسيرة من لبنان".
وأكدت أيضا إطلاق صفارات الإنذار في نهاريا وجوارها تحذيرا من تسلل مسيرة من لبنان.
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