الجيش الإسرائيلي هدد المتواجدين في مبانٍ في النبطية التحتا

هدد الجيش الإسرائيلي المتواجدين في منطقة النبطية وتحديدًا في مبنى محدد في خريطة نشرها في منطقة النبطية التحتا والمباني المجاورة له.

وطالب في التهديد اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.