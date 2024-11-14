كشف الجيش الإسرائيلي، أن "نائب رئيس الأركان أجرى قبل يومين جولة تفقدية للحدود الشمالية والمنطقة الحدودية في الجولان". وأكد نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اننا "لن نسمح بالعودة للوضع الأمني الذي كنا عليه قبل 8 تشرين الاول".

كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لن نسمح بالعودة للوضع الأمني الذي كنا عليه قبل 8 تشرين الاول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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