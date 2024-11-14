اذاعة الجيش عن رئيس مجلس الأمن القومي السابق: معارك غزة ولبنان لا تقود إلا لمقتل مزيد من جنودنا

اشارت اذاعة الجيش نقلا عن رئيس مجلس الأمن القومي السابق غيورا آيلاند، الى أن "معارك غزة ولبنان لا تقود إلا لمقتل مزيد من جنودنا"، معتبرا أن "الضغط العسكري وحده لا يفضي إلى نتائج". ورأى أن "90% من النجاح ستحققه عملية سياسية".

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